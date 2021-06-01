Объявлены территории-победители голосования по благоустройству

Сформирован список общественных территорий Севастополя, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Из 50 претендентов севастопольцы в мае онлайн выбрали 10 — по одной зоне в каждом муниципальном округе. Проголосовало около 31 тысячи человек.

Общественные пространства-победители:

— Андреевский МО — с.Андреевка, скейт-площадка в парке «Прибрежный»;

— Балаклавский МО — сквер по ул.Новикова, 30,

— Ленинский муниципальный округ — зеленая зона в районе дома по пр.Генерала Острякова, 106;

— Верхнесадовский МО — с.Верхнесадовое, зеленая зона в районе ул.Севастопольская, 64-А;

— Гагаринский МО — зеленая зона между домами по пр.Октябрьской революции, 32-40;

— г.Инкерман — детская площадка у Дома культуры;

— Качинский МО — с.Полюшко, сквер у памятника погибшим землякам;

— Ленинский МО — зеленая зона в районе дома по пр.Генерала Острякова, 106;

— Нахимовский МО — зеленая зона в пос.Любимовка, ул.Фёдоровская, 47-49;

— Орлиновский МО — с.Орлиное, спортивная площадка ГТО на ул.Молодежная;

— Терновский МО — с.Терновка, зеленая зона между ул.Солнечная и ул.Подгорная.

В ближайшее время горхоз создаст рабочие группы, которые займутся разработкой концепций благоустройства территорий-победителей с учетом пожеланий местных жителей. После окончательно сформированных «народных техзаданий» их еще раз обсудят, после чего начнется проектирование. Строительные работы проведут в 2022 году.

Финансирование работ планируется как в рамках национального проекта, так и в рамках городского и муниципальных бюджетов, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Но почему-то на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» узнать результаты голосования по Севастополю невозможно.