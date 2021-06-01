Ищут, кто разрисовал памятник «Матросу и Солдату»

Ведется предварительное расследование по уголовному делу о повреждении объекта культурного наследия — памятника Матросу и Солдату на мысе Хрустальный.

Белой и розовой краской на памятнике нанесены изображения и надписи, в том числе неприличного содержания.

«Своими действиями неустановленное лицо умышленно нарушило общественный порядок и причинило вред имуществу Севастополя путем осквернения указанного монумента», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

По данному факту отделом дознания ОМВД по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия».