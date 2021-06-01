Газ до вашего забора подведут за счет государства

Государственная Дума 1 июня приняла изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации: газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, — пояснил суть изменений председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».

Законопроект №815987-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» инициирован правительством РФ.

Для реализации проекта комплексной газификации предполагается ввести институт единого оператора подключения. Им станут Газпром и его компании. Там, где Газпрома нет, будут созданы региональные операторы, сообщила пресс-служба Государственной Думы.