Для детей Северной стороны откроют центр IT-образования

Центр цифрового образования «IT-куб», который создается в Севастополе в традициях детского технопарка «Кванториум», появится осенью на Северной стороне Севастополя.

Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта «Международный центр научно-технического творчества им.Ф.Ф.Мекензи», в структуру которого войдет центр, Максим Виноградов.

«Ранее мы заявляли о планах открыть в городе два центра цифрового образования «IT-куб». На этих площадках ребята смогут изучить основы алгоритмики, логики и программирования, а также научатся создавать мобильные приложения. Сейчас мы можем уже говорить о сроках. Открытие точно будет в этом году, скорее всего, осенью. В идеале планируем открыть «IT-куб» на Северной стороне, на улице Челюскинцев, в сентябре», — рассказал М.Виноградов.

Он уточнил, что сейчас ведутся переговоры об открытии второго «IT-куба» в Гагаринском районе (спальный район в другой части города). Здесь центр планируется создать на площадях частной компании, специализирующейся на цифровых технологиях.

В каждом IT-кубе смогут заниматься до 600 ребят. Каждый из обучающихся может выбрать одно из обязательных направлений — программирование на языке Python, мобильная разработка или разработка приложений виртуальной и дополненной реальности. Также будут доступны направления по выбору: системное администрирование, основы программирования на языке Java, кибергигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на C-подобных языках.

Детские технопарки «Кванториум» — площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе «Кванториум» открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк на полуострове. Развитие сети детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб» является одним из направлений нацпроекта «Образование».

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.