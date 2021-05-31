За концлагерь для собак привлекли к дисциплинарной ответственности

За жестокое обращение с животными в приюте для бездомных животных на Монастырском шоссе руководители ООО «Севастопольский центр права» и ГБУ «Парки и скверы» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы прокурорской проверки направлены в контролирующие органы для привлечения виновных к административной ответственности; государственный контракт с исполнителем расторгнут, с него взысканы штрафные санкции. Такой ответ на информационный запрос «Севастопольской газеты» предоставила прокуратура города.

В ходе проведенной в декабре 2020 года проверки были установлены нарушения правил содержания приютов в части норм площади, отсутствия отопления, правил хранения вакцин и кормов, неудовлетворительное санитарное состояние помещений приюта. Выявлены нарушения по вопросам оборудования помещения для хранения лекарственных средств, порядка ведения журнала для регистрации параметров воздуха, установлены факты хранения кормов без ветеринарных сопроводительных документов, несоблюдение режима посещения приюта.

Напомним, что прокурорская проверка была проведена после репортажа Независимого телевидения Севастополя о жестоком обращении с собаками в приюте для бездомных животных. Журналисты засняли там истощенных животных в неотапливаемых помещениях, а также трупы собак в грязных вольерах. Публикация вызвала громкий общественный резонанс.