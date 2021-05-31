В детских лагерях оздоровят 5122 ребенка

За три летних месяца в детских оздоровительных лагерях Севастополя планируется оздоровить не менее 5122 ребенка. Об этом 31 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования Елена Богомолова.

По ее словам, летняя оздоровительная кампания стартовала 30 мая и завершится 30 августа.

Накануне в ДОЛ «Ласпи» отправлены 450 человек.

Директор департамента образования отметила, что в соответствии с действующими санитарно-эпидемическими нормами, наполняемость лагерей должна составлять не более 75% от проектной мощности лагеря.

Чиновница также сообщила, что в реестр севастопольских детских оздоровительных лагерей внесены 9 организаций, из них 3 загородних («Ласпи» и «Горный» государственной формы собственности и «Алькадар» — частной), а также 6 пришкольных лагерей (в школах №57, 59, 11, 14, 17 и «Бухта Казачья»).

— В первую смену отдохнут 1295 детей и еще подано 556 заявлений на отдых в пришкольных лагерях (из них 306 — льготные путевки), — сказала Е.Богомолова.

Из ее доклада также следует, что были созданы рабочие группы, межведомственные комиссии, которые проверили и подтвердили готовность лагерей к приему детей.

Это также касается лагеря «Горный», где в домиках, как сообщила Е.Богомолова, есть вода и созданы вполне комфортные условия.

Первый заезд из 200 детей в ДОЛ «Горный» намечен на 1 июня.