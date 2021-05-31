В 2022 году благоустроят еще 10 общественных пространств

В результате завершившегося 30 мая общественного голосования определены 10 общественных пространств, проекты преображения которых будут реализованы в 2022 году.

Информацию об этом озвучил 31 мая директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, но конкретные территории-победители не назвал.

— В рамках проекта формирования комфортной городской среды рассматривались 20 общественных пространств городской среды и 16 — сельской, то есть, всего 36. Из них жителями города выбраны 10. Данные о которых мы опубликуем в ближайшее время, — заявил Е.Горлов.

По его словам, в рейтинговом голосовании приняли участие примерно 31 тыс человек. А к реализации проектов благоустройства планируется приступить уже в 2021 году, а завершить ее — в 2022-м.

Сначала совместно с муниципальными округами предстоит сформировать технические задания, для чего создадут рабочую группу, которая учтет пожелания и требования жителей. После этого приступят к проектированию.

Его планируется разбить на два этапа: сбор информации о потребности по данному общественному пространству и реализация самого проекта.

Напомним, что в 2021 году в результате рейтингового голосования благоустраиваются пять общественных пространств плюс еще одно дополнительно по улице Горпищенко.

— Там сейчас ведутся активные работы. Поставили задачу до конца лета завершить благоустройство, чтобы осенью высадить зеленые насаждения, — сообщил Е.Горлов.

Он также пояснил, что в случае невозможности в силу каких-то причин реализовывать проект на выигравших голосование объекта, допускается рассмотрение следующего по рейтинговому списку проекта.

В 2021 году выбор общественных пространств для благоустройства проводился на едином портале для всей России с 26 апреля по 30 мая. В понедельник 31 мая на сайте gorodsreda.ru сообщается об окончании голосования, но победителей увидеть нельзя — еще «идет подсчет и проверка голосов». Такая задержка онлайн-голосования ставит под сомнение всю прозрачность конкурса.