С льготными лекарствами поручили разобраться

Потребность в льготных лекарствах департамент здравоохранения в 2020 году определял «по ветру». Городские власти обещают, что ситуация изменится.

О том, как на самом деле должен работать департамент здравоохранения и почему не работал, на заседании заксобрания 25 мая рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос депутата Татьяны Щербаковой.

Председатель комиссии Законодательного Собрания по здравоохранению напомнила тогда главе города, что суммы на льготное лекарственное обеспечение были значительно увеличены, тем не менее, в 2020 году с качеством и сроками поставки льготных лекарств возникали большие проблемы.

— Что сделано и что планируется делать дальше, чтобы все-таки решить эту проблему? — поинтересовалась Т.Щербакова.

Глава города признал, что сбои в работе действительно были по вине ответственного человека из подведомственного ему департамента, который неправильно спланировал закупки лекарственных препаратов.

— В прошлом году, действительно были сбои. Вызвано это было тем, что предыдущая редакция департамента здравоохранения (состав. Прим.ред.), если так можно выразится, ответственным человеком было принято решение закупить ряд льготных позиций, а других не закупить, — отметил М.Развожаев.

По его словам, по причине неграмотной политики был выбран весь годовой финансовый лимит. В дальнейшем пришлось выделять дополнительные средства и проводить повторные закупки, что, безусловно, отсрочило получение лекарств гражданами по ряду позиций на длительное время. Но, это были не критические или жизненно важные лекарства, хотя все-таки нужные и определяющие.

М.Развожаев отметил, что на данный момент, ситуация преодолена. Было принято решение по контрактации по половине года: на первое и второе полугодие по всей номенклатуре.

— Сейчас жалоб по поставке стало значительно меньше. С каждой жалобой лично разбираемся, контролируем, — заверил градоначальник.

Он подчеркнул, что на данный момент такие истории встречаются исключительно точечно и в основном связаны с недопониманием на уровне первичного звена.

«Либо рецепт не подтвердят, либо еще какие-то такие моменты», — подчеркнул М.Развожаев.

Также глава городского правительства остановился на создании достоверных регистров льготников. Он рассказал, что в 2020 году столкнулся с ситуацией, когда ответственные лица не смогли предоставить ему регистр диабетиков.

— В 2020 году я столкнулся с такой ситуацией, когда просто попросил регистр диабетиков, а его не оказалось в актуализированной ситуации. Я говорю, как мы вообще считаем потребность, ну вот, называется по ветру. Такое недопустимо. Такие регистры должны быть по каждой нозологии, которые пользуются льготой и это все четко должно выверяться, все должно быть цифровизовано, все должно быть в доступе в каждой поликлинике, где человек пришел выписать рецепт и подтвердить его, — уверен М.Развожаев.

Также он пообещал наконец-то построить в городе медицинский аптечный склад и поручил обновленному департаменту здравоохранения разобраться во всем и навести порядок.