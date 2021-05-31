Почти 100 км водопроводных сетей отремонтируют в Севастополе за три года

В 2021-2023 годах власти города собираются капитально отремонтировать почти 100 километров водопроводных сетей. На эти цели направлено 3,7 млрд рублей.

Такие цифры привел заместитель директора департамента городского хозяйства Севастополя Сергей Журавлев во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма 31 мая.

В 2021 году планируется выполнить ремонт 32 участков аварийных сетей общей протяженностью 27,6 километра на сумму 910 млн рублей. Это позволит достичь экономии воды в размере 1,6 тысяч кубических метров в сутки.

В 2022 году запланировано отремонтировать 52 участка водопроводных сетей протяженностью порядка 44 километров на сумму 943 млн рублей. Экономия от этого составит 1,9 тысяч кубических метров в сутки.

В 2023 году запланировано к ремонту 13 аварийных участков водоводов общей протяженностью 25,6 километра на сумму 1,2 млрд рублей. Это тоже позволит сберечь до 1,3 тысяч кубических метра воды в сутки.

Всего будет отремонтировано 99,2 км водопроводных сетей.