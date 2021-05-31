Открывается выставка о крепости Чембало

В малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника Херсонес-Таврический 3 июня открывается выставка, на которой будут представлены находки, обнаруженные археологами при исследовании крепости в Балаклаве.

Генуэзцы оставили там богатое наследие, с которым можно познакомиться на выставке «Под сенью креста святого Георгия. Крепость Чембало по археологическим данным».

Будет представлено более двухсот предметов из музейного фонда Херсонеса: фрагменты архитектурного декора консульского замка, детали вооружения, монеты и эпиграфические памятники, предметы быта, столовая посуда, украшения и артефакты, характеризующие этноконфессиональный состав жителей крепости.

Полноценные археологические изыскания в Чембало начались сравнительно недавно. За последние 20 лет на территории крепости открыто более двух десятков археологических объектов, получен богатый материал, который приоткрывает нам страницы государственного устройства и управления, военного дела, а также дает представление о повседневной жизни обитателей фактории.

Ныне Чембало, вместе с другими генуэзскими крепостями Крыма (Каффой – Феодосией и Солдайей – Судаком), является прекрасным образцом зодчества итальянских фортификаторов и, вне всякого сомнения, представляет значительный интерес как для специалистов —историков, археологов и краеведов, так и для широких масс туристов. говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника Херсонес-Таврический.