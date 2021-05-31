Осудили на 6 лет колонии и на 5,5 млн рублей

Такой приговор по делу вынес Гагаринский районный суд Севастополя в отношении бывшего проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом СевГУ. Он был обвинен в в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

С декабря 2019 года по февраль 2020 года проректор учебного заведения получил 5,5 млн рублей. Как было установлено, деньги передавались за оказание содействия подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета и решение вопросов при их исполнении.

Суд приговорил бывшего проректора к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно хозяйственных функций сроком на 6 лет.

Помимо перечисленного, с него взысканы в доход государства деньги, полученные преступным путем, сообщила пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.