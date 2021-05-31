Опять не могут обеспечить инвалида лекарством

Житель Севастополя опять обращается к министру здравоохранения РФ с просьбой обеспечить его жизненного важным лекарственным препаратом, который ему должны предоставлять бесплатно, но почему-то опять не предоставили.

«Прошу срочно опубликовать мое открытое письмо к министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А.», — с такой просьбой уже во второй раз в «Севастопольскую газету» обратился инвалид 2-й группы Юрий Евгеньевич Воробьев.

В июне 2020 года он уже просил опубликовать его открытое письмо к министру здравоохранения РФ. И тогда, и теперь предмет обращения один и тот же — невозможность получить жизненно важный для него иммуноглобулин.

Специфика заболевания Ю.Воробьева такова, что отсутствие рекомендованного эффективного иммуноглобулинового лечения приводит к необратимым изменениям в организме: постепенной полной парализации и смерти.

Год назад отсутствие обеспечения данным лекарственным препаратом местные медицинские чиновники объясняли сложностями в поставках, связанными с пандемией коронавируса: мол, возникли таможенные проблемы.

Еще одно представленное инвалиду тогда объяснение — отечественный производитель этого лекарственного препарата НПО «Микроген» не справляется с необходимым объемом поставок. В это можно было бы поверить, если бы не практически мгновенная реакция на публикацию «Севастопольской газеты» НПО «Микроген». Оттуда сообщили, что дело вовсе не в ограничениях, связанных с пандемией, а в элементарной нерасторопности местных чиновников, которые попросту не заказали требуемый препарат.

Так или иначе, но благодаря вмешательству газеты иммуноглобулин в прошлом году удалось отыскать. Ю.Воробьев его получил и был фактически спасен.

Кто же мог предположить, что истории суждено повториться спустя год! И что, обращаясь к министру здравоохранения, Ю.Воробьеву придется снова объяснять жизненную важность для него медикаментозного лечения, которое было снова прервано из-за отсутствия препарата.

«Последний раз я получил иммуноглобулин в марте — на мартовский и апрельский этапы лечения. Письмом от 2.03.2021 отдел обеспечения лекарственными средствами Департамента здравоохранения Севастополя уведомил меня о том, что еще иммуноглобулин, заявленный на 2021 год, не поступил. Ожидается в первых числах апреля. Но майский этап лечения сорван отсутствием иммуноглобулина. Мои обращения к начальнику отдела обеспечения лекарственными средствами департамента здравоохранения Севастополя от 16.04.2021, 26.04.2021, 11.05.2021, 17.05.2021 так и остались без ответа», — пишет наш читатель.

Он убежден, что в ответе, приди он из департамента, наверняка была бы ссылка на сбои контрактных поставок из Европы. И снова готов напомнить, что даже в этих условиях в срочном порядке вполне можно было бы закупить китайский иммуноглобулин «Сигардис МТ», ведь самолеты Почты России летают в Китай каждый день. К тому же в продаже китайский иммуноглобулин имеется!

— Как вообще заказанный на 2021 год препарат даже к концу мая (!) все еще отсутствует в наличии в Севастополе??? И это при том, что я каждый месяц после каждого этапа моего лечения письменно(!) уведомлял отдел обеспечения лекарственными средствами о необходимом количестве иммуноглобулина на два(!) месяца вперед! — возмущен Ю.Воробьев.

Он также предполагает, что аналогичная ситуация сложилась не только с его препаратом и речь идет вовсе не об объективных причинах, а о недоработках, халатности и безответственности.

«В связи со срывом планового этапа лечения и наметившимся ухудшением моего состояния убедительно прошу Вас срочно вмешаться для срочного обеспечения иммуноглобулином в целях возобновления рекомендуемого эффективного лечения для того, чтобы остановить возможность необратимого ухудшения», — обращается к министру инвалид.

Не знаем, дойдет ли этот, увы, не первый крик о помощи до высокого московского кабинета, но информационный запрос по существу вопроса в департамент здравоохранения Севастополя редакция отправила.