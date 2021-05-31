На контейнерных площадках предлагают устанавливать датчики
Такой проект уже существует и даже в Москве уже работает в нескольких районах. Информация прозвучала 31 мая на аппаратном совещании.
Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что познакомился с данной разработкой на выставке в рамках международного форума «Интеллект машин и механизмов».
— На дно контейнера ставится устройство недорогое, которое фиксирует наполненность контейнера. На карте видно, маркируется. Когда контейнер наполнен, маркируется красным. Можно быстро внедрить, — рассказал губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, производители готовы в тестовом режиме какое-то количество таких устройств, чтобы показать, как это работает.
К тому же, такие устройства антивандальные.
— Прикручиваются на контейнер, сразу дают информацию в режиме реального времени. Давайте, надо заниматься этим. Сделайте, по крайней мере, по центру города, чтобы такие датчики поставить в контейнерах, – дал указание Развожаев.