На контейнерных площадках предлагают устанавливать датчики

Такой проект уже существует и даже в Москве уже работает в нескольких районах. Информация прозвучала 31 мая на аппаратном совещании.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что познакомился с данной разработкой на выставке в рамках международного форума «Интеллект машин и механизмов».

— На дно контейнера ставится устройство недорогое, которое фиксирует наполненность контейнера. На карте видно, маркируется. Когда контейнер наполнен, маркируется красным. Можно быстро внедрить, — рассказал губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, производители готовы в тестовом режиме какое-то количество таких устройств, чтобы показать, как это работает.

К тому же, такие устройства антивандальные.

— Прикручиваются на контейнер, сразу дают информацию в режиме реального времени. Давайте, надо заниматься этим. Сделайте, по крайней мере, по центру города, чтобы такие датчики поставить в контейнерах, – дал указание Развожаев.