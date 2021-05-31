Минобороны готово увеличить водоснабжение Севастополя

На четыре тысячи кубометров в сутки планируется увеличить водоснабжение Севастополя за счет выполнения госконтракта на проведение работ на четырех скважинах.

От этом заявила в ходе круглого стола в Совете Федерации первый заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» Минобороны России Лариса Леонтьева.

«Сейчас мы совместно с коллегами из севастопольского водоканала и субъекта Севастополя находимся в готовности исполнять еще один государственный контракт на 307 млн [рублей] по «обвязке» четырех скважин, который позволит дать еще дополнительно четыре тысячи кубов в сутки чистой воды для жителя Севастополя», — приводит слова Л.Леонтьевой ТАСС.

В марте был запущен водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе. Военные строители создали это гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней. Он дает Севастополю в паводковый период до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

В отчете департамента городского хозяйства за 2020 год говорится, что Севастополь ежесуточно потребляет от 145 до 185 тысяч куб.м воды.