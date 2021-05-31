Мальчик выпал из окна второго этажа

В Севастополе проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения из окна квартиры по улице Строительная.

Следственным отделом по Балаклавскому району установлено, что днем 29 мая мальчик в возрасте 1 год 7 месяцев в момент, когда мать отлучилась на кухню, взобрался с кровати на подоконник и выпал из окна.

Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение. Ему поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» и своевременно оказана вся необходимая помощь. В настоящее время мальчик находится в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья, в которой произошло происшествие, характеризуется положительно, на учете в органах системы профилактики не состоит.

Как говорится в сообщении Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, во всех случаях травмирования детей устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.