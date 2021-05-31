Аксенов, Белик и Лобач стали победителями праймериз «Единой России» в Севастополе

Предварительное голосование за будущих участников выборов всех уровней от партии «Единая Россия» проходило с 24 по 30 мая.

Как сообщила пресс-служба севастопольского отделения партии, оргкомитет в первую очередь обработал протоколы по кандидатам в Госдуму и на довыборы в заксобрание города. По одномандатному округу в Госдуму лидирует Татьяна Лобач, а по единому списку — Дмитрий Белик. На довыборы в заксобрание большинство голосов собрал Вячеслав Аксенов.

Протоколы по голосованию за кандидатов уровня муниципальных советов продолжают обрабатываться.

Сообщается, что в процедуре предварительного голосования приняли участие более 40 тысяч севастопольцев, из них свыше 15 тысяч человек голосовали в электронном виде.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах федерального, регионального и муниципального уровней будут утверждаться на всероссийском съезде партии.