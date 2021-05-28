«Золотая Балка» заявила, что продает виноградники совершенно бескорыстно

Агрофирма разослала в СМИ сообщение, в котором говорится, что предприятие не перепродало ни единого гектара севастопольской земли с целью обогащения.

«Все земли, арендованные винодельней для сельскохозяйственных целей, используются исключительно под виноградники», — приводятся в сообщении слова генерального директора агрофирмы «Золотая Балка» Елены Костенко.

Далее идет объяснение, как были перепроданы гектары земли сельскохозяйственного назначения, выкупленные у города Севастополя за 15% от кадастровой стоимости.

Такой выкуп разрешен «в соответствии с ч.4 и ч.7 ст.10 Федерального Закона-101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», если компания арендует землю более трех лет.

Участок площадью 92 га в районе села Хмельницкое агрофирма арендовала у правительства Севастополя с 2016 года. В том же году «Золотая Балка» передала этот участок в субаренду компании «Легадо», которая искала земли для виноградников.

В 2019 году ООО «Легадо» обратилось к «Золотой Балке» с просьбой приобрести его в собственность. Агрофирма выкупила участок за 15% от кадастровой стоимости и в том же году продала компании «Легадо» за ту же сумму плюс 20% НДС.

По той же схеме был выкуплен участок площадью 7 га в районе ул.Благодатной.

«В настоящий момент эта земля используется также в сельскохозяйственных целях. И пока она именно так и будет эксплуатироваться — на ней будет выращиваться только виноград. Однако, в случае перевода указанного участка в другой вид разрешенного использования (ВРИ), изменится в большую сторону ее кадастровая стоимость. Именно в этот момент и будет определена сумма компенсации за изменение ВРИ. Такие процедуры существуют во многих регионах России. Изменение разрешенного вида использования происходит за определенную плату, которая пополняет бюджет. Компенсация может измеряться в деньгах или в квадратных метрах будущего объекта. Мы провели общественные слушания, и в случае изменения вида разрешенного использования правительством Севастополя будет назначена компенсация, которую мы должны будем заплатить», — объясняется в сообщении.

Его рассылка обусловлена тем, что заксобрание Севастополя обратилось к Контрольно-счетной палате, губернатору и прокуратуре с просьбой проверить законность перепродажи «Золотой Балкой» участка в районе с.Хмельницкого.

«Мы абсолютно открыты и готовы к любым проверкам. Но мы еще ответственно заявляем, что все развитие агрофирмы, и прежде всего — в земельно-правовых отношениях, мы ведем исключительно в соответствии с законом. Мы не перепродали ни единого гектара с целью обогащения и не используем ни одного участка земель сельхоз назначения в иных целях», — утверждает руководство «Золотой Балки».

Напомним, с инициативой проверки законности перепродажи земли и эффективности такого распоряжения собственностью города выступил 25 мая на заседании Законодательного собрания Севастополя депутат Антон Пархоменко.

Он доложил коллегам по городскому парламенту, что в 2019 году произошло отчуждение трех земельных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности из собственности города в пользу ООО «Агрофирма «Золотая Балка». Предприятие, пользуясь данным ему правом, приобрело в собственность за 15% от кадастровой стоимости почти 150 га земли. Один из этих участков планируется «Золотой балкой» к элитной застройке (на ул.Благодатная), а второй — уже перепродан третьим лицам.