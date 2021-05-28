В Панораме ликвидировали условный пожар

Сотрудники МЧС России оттачивали навыки и повышали мастерство на масштабном учении на территории музея «Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».

По легенде, вследствие короткого замыкания случилось возгорание в экспозиционном зале, огонь охватил часть помещения, в которой расположен предметный план панорамы. Сотрудники музея пытались ликвидировать пожар своими силами, используя первичные средства пожаротушения, но результатов это не дало. Персонал провел эвакуацию людей и передал информацию о происшествии по номеру «101».

Подразделения МЧС в кратчайший срок прибыли к месту «пожара», сформировали газодымозащитные звенья и проникли в помещения музея. Был обнаружен и спасен условно пострадавший посетитель, потерявший сознание от сильного задымления.

На тушение «пожара» оперативно были поданы стволы. По замыслу, пламя охватило 200 квадратных метров предметного плана. Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных огонь не перекинулся на полотно. Пламя локализовали и ликвидировали горение.

К учениям были привлечены 16 единиц техники и 72 человека, в том числе от МЧС России были привлечены 11 единиц техники и 44 человека личного состава.