В Херсонесе три дня будут играть джаз

Фестиваль джазовой музыки Green Jazz fest пройдет в Херсонесе уже в одиннадцатый раз. Об этом с радостью сообщил его бессменный организатор саксофонист, заслуженный артист АРК Виктор Никулин.

Место проведения фестиваля не изменилось — галерея современного искусства «Зеленая пирамида» Леонида Шувалова, расположенная по адресу ул.Древняя,29.

Именно Л.Шувалов все эти годы поддерживал и продолжает поддерживать данный фестиваль.

За три дня — 30, 31 мая и 1 июня — на фестивальной площадке выступят джаз-бэнды из Симферополя, Севастополя и даже интернациональный коллектив Россия-Куба под названием MjazzBand.

По словам В.Никулина, фестиваль традиционно тяготеет к классическому джазу, однако на сей раз будут также представлены и другие направления: джаз-фьюжн, джаз-фанк, этно- и поп-джаз...

Начало концертов в 18.00, цена билета— 300 рублей.