Украинский «Энергоатом» начинает судиться с Россией за ветроэлектростанцию в Крыму

«В мае 2021 года ГП НАЭК «Энергоатом» направило в компетентные органы Российской Федерации сообщение о возникновении спора — в соответствии с частью 1 статьи 9 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации № 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций», — цитирует сообщение на сайте компании ТАСС. Уточняется, что речь идет о Донузлавской ветроэлектростанции, находящейся на территории Крыма.

В декабре 2020 года «Энергоатом» сообщал, что компания наняла международную юридическую фирму Shearman&Sterling для подготовки и направления уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию.

«Согласно процедуре, после получения сообщения российской стороной у сторон есть шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае, если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд (арбитраж)», — сказано в сообщении.