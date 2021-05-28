С оплатой за несуществующее отопление подъездов и лестничных клеток поручено разобраться за лето
Директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову поручено наконец-то разобраться с правомерностью предъявляемой жильцам многоквартирных домов платы за отсутствующее отопление общедомового имущества.
Речь идет о жалобах севастопольцев на начисление им платы за несуществующее в их домах отопление подъездов, лестничных клеток, холлов и вестибюлей.
— Еще раз проведите инвентаризацию и работу с собственниками многоквартирных домов. Если действительно там нет никаких труб, и этот дом справляется без централизованной системы отопления, то надо принимать решение и ставить заглушки. Либо все-таки уточнить ситуацию, где надо восстановить общедомовое отопление, — дал указание губернатор Михаил Развожаев.
Он также напомнил, что этот вопрос уже поднимался и даже разбирался с участием прокуратуры и с учетом требования обязательного взимания платы за общедомовое отопление в случае, если оно работает.
— Люди говорят, что отопления физически нет, а дом у нас по документам числится в Севтеплоэнерго, как подключенный к централизованной системе. Либо, если в этом нет надобности, и физически отопление не функционирует, либо надо исключать его из схемы и не собирать плату, — снова обратился к Е.Горлову губернатор, приказав закрыть вопрос до начала очередного отопительного сезона.
Напомним, что в соответствии с утвержденными нормами действующего законодательства ГУПС «Севтеплоэнерго» в ноябре 2019 года впервые произвело перерасчет за услуги теплоснабжения потребителям, отключившимся от централизованного отопления, причем сразу за весь 2019 год. Суммы получились немалые.
С тех пор вопрос так и не решился.