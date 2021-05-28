На уборку несанкционированных свалок выделили 5 млн рублей

ООО «Благоустройство города Севастополя» выделили субсидию в 4,9 млн рублей на уборку несанкционированных свалок. Соответствующее постановление принято 27 мая на заседании правительства.

Субсидия предназначена на финансовое обеспечение затрат для проведения работ по вывозу несанкционированных складированных отходов 1,4 и 5 класса опасности с территории города Севастополя, а также их утилизацию.

— Процедура следующая: муниципальный округ выявляет данную свалку, затем формирует комиссию, определяет морфологию свалки и передает заявку региональному оператору, в рамках которого производится уборка. Потом же стоимость этой уборки возмещается субсидией региональному оператору, — представил проект постановления директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Таким образом, выявление и рассмотрение возложено на муниципалитеты, а уборка — на ООО «Юлагоустройство города Севастополя». Правда, за дополнительную плату.