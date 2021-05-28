На мужчину упал тополь

На Северной стороне Севастополя огромный ствол тополя упал на мужчину, который сидел на скамейке.

Видео и фото с места происшествия на ул.Богданова очевидцы выложили соцсетях. Мужчина попытался убежать от падающего дерева, но тополь его придавил.

Как сообщили «Севастопольской газете» в службе скорой помощи, свидетели происшествия вызвали бригаду медиков, которая увезла пострадавшего в Первую горбольницу. Там мужчину госпитализировали, диагностировав перелом ноги.

По сообщению департамента здравоохранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.