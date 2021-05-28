Местной медстраховки нет у 60 тысяч новых севастопольцев

Переехавшие в Севастополь россияне не спешат перерегистрировать свой медицинский полис в местных страховых организациях. Из-за этого система здравоохранения города теряет порядка 800 миллионов рублей в год.

На расширенном заседании постоянного комитета заксобрания по здравоохранению и социальной политике 27 мая был поднят вопрос об увеличении численности застрахованных лиц по обязательному медстрахованию на территории Севастополя.

Было озвучено, что на 1 января 2020 года официальная численность населения Севастополя составляла 449138 человек, при этом число застрахованных лиц — 439068. Через год (на 1 января 2021 года) это соотношение стало таким: население — около 509000, застрахованные лица — чуть более 449000 человек.

— Почти 60 тысяч человек не имеют местного страхового медицинского полиса. По нашим подсчетам, система здравоохранения Севастополя из-за этого теряет порядка 800 миллионов рублей в год. Это пятая часть годового бюджета территориального фонда, — подсчитала председатель комитета Татьяна Щербакова.

По закону на перерегистрацию медицинского полиса при смене места жительства дано 30 дней.

— Многие об этом даже не знают! — отметила Т.Щербакова.

Участники заседания предложили проводить широкую разъяснительную работу среди населения, привлекать СМИ, направить письма в структуры правоохранительных органов и Черноморского флота.

Обязаны оказать помощь

Медицинские организации региона, работающие в системе ОМС, должны оказывать первичную медико-санитарную помощь и помощь при экстренных случаях тем, кто приехал из других субъектов РФ, не имеет местного полиса ОМС, не прикреплен к поликлинике. Это называется «объем базовой программы обязательного медицинского страхования».

Обслуживание по базовой программе возможно в любой больнице/поликлинике России — на бесплатной основе. В программу, к примеру, входит: комплексное обследование/диспансеризация, наблюдение за беременностью, помощь при обострении хронического заболевания, травме, острой зубной боли, отравлении, других случаях для экстренного приема.