«Комета» начнет навигацию 1 июня

Пассажирские перевозки на судах на подводных крыльях по маршруту Севастополь – Ялта возобновляются в первый день лета.

Как сообщил оператор линии ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», в 2021 году комета с 1 июня будет ежедневно в 8.00 отправляться из Севастопольского порта (пл.Нахимова). В обратный рейс — с ялтинской набережной «комета» будет отходить в 17.00.

Билеты можно приобрести в кассах севастопольского и ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок комета-крым.рф и в мобильном приложении «Комета».

Обратите внимание! Все билеты приобретаются по документу, удостоверяющий личность (взрослым — паспорт; детям — свидетельство о рождении). Посадка на судно осуществляется при предоставлении оригинала документа и билета!

Взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 2 до 14 лет) — 300 рублей. Дети до двух лет в сопровождении взрослых едут без билета и без отдельного места.