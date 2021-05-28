Карантин по бешенству в Балаклаве продлили на неделю

Объявленный на территории Балаклавского муниципального округа Севастополя карантин по бешенству продлили из-за нового случая заболевания, который выявили в Ленинском МО. В этот раз опасное заболевание выявили у кота в частном домовладении по адресу: ул.Изумрудная, 5.

Напомним, что первый очаг, из-за которого объявлен карантин, находится во Флотском под Балаклавой. 18 мая в этом селе бешеная лиса укусила мальчика и сдохла. Карантин был объявлен по Балаклавскому МО до 21 июля.

Новый очаг бешенства находится примерно в пяти километрах от первого.

В распоряжении губернатора Севастополя от 27.05.2021 №197-РГ о продлении ранее объявленного карантина говорится: «Определить эпизоотический очаг — территория частного домовладения, расположенного по адресу: Севастополь, Балаклавский район, ул.Изумрудная, 5; неблагополучный пункт — территорию Балаклавского муниципального округа Севастополя».

Но улица Изумрудная расположена не в Балаклавском, а в Ленинском МО, в районе развилки на 5-км Балаклавского шоссе. Подтверждение этому можно легко обнаружить в законе города Севастополя об административно-территориальном устройстве от 3 июня 2014 года №19-ЗС.

Новый очаг расположен в Ленинском МО, на границе не только с Балаклавским, но и с Гагаринским муниципальным округом. Но почему-то на этот округ карантин не распространили.