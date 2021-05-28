Ищут деньги на переделку проекта реконструкции Исторического бульвара

Проект, по которому начали вести реконструкцию, но потом бросили, требует значительной доработки, на которую денег не предусмотрено.

На заседании рабочей группы Общественного совета Музея героической обороны и освобождения Севастополя 26 мая рассматривались вопросы мониторинга реконструкции Исторического бульвара. Участники встречи — ведущие архитекторы города, руководство Севнаследия, представители общественных организаций — поддержали позицию музея о невозможности реализации проекта, разработанного в 2016 году, из-за отсутствия в нем ключевых архитектурных решений. В проекте не учтены необходимые объемы работ по утилизации четырех демонтированных зданий, дорожного покрытия и строительного мусора. Система ливневой канализации не совместима с существующими городскими сетями. Зонирование системы автоматического полива не стыкуется с зонами отдыха и туристическими маршрутами. Стоимость отдельных строительных материалов экономически не обоснована.

По этой причине продолжение реконструкции на основе проектной документации 2016 года не представляется возможным. Требуются работы по допроектированию.

Рабочая группа также поддержала инициативу руководства музея по внесению в проект архитектурных и конструктивных решений, разработанных в 1951 году.

В связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов на перепроектирование документации по реконструкции Исторического бульвара музей вынужден обратиться в Минкультуры России, организациям и благотворителям за финансовой поддержкой, говорится в сообщении его пресс-службы.

Как уточнили в администрации музея, точная сумма, необходимая для корректировки проекта, станет известна только после проведения технической экспертизы.