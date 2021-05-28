Грунтовки в районе Лабораторной балки обустроят в рамках программы благоустройства

— Я совместно с директором департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павлом Иено выезжал на место, встречался с жителями и видел своими глазами всю сложность ситуации. Дороги там фактически нет, грязи по колено, не пройти. Территория активно развивается, но люди, получив там прописку, не имеют возможности добраться до детского сада или школы, попасть в аптеку или к врачу. Необходимо системно подойти к решению проблемы, — объяснил суть вопроса глава комитета Вячеслав Камзолов.

Депутат подчеркнул, что на Лабораторном шоссе нет тротуаров, освещения и треугольника видимости. Но грунтовые дороги в садовых товариществах не являются автомобильными дорогами общего пользования и не стоят на балансе города. Обустроить их возможно только в рамках программы благоустройства.

— Как нам пояснил глава департамента транспорта, финансирование на реализацию перечня по благоустройству до них пока не доведено, но денежные средства запланированы. Первым этапом будет сформировано дорожное полотно, затем пройдет подсыпка асфальтной крошкой, а дальше дорога будет доведена до нормативных требований. За год такие работы не сделать, но начинать необходимо уже сейчас, — объяснил В.Камзолов, по какой схеме будут действовать городские власти.