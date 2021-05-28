Бурьян вдоль дорог и во дворах обещают скосить через две недели

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и по управляющим компаниям, которые должны скосить траву на придомовых территориях, и которым, по его словам, своевременно выполнить покос помещали майские дожди. Однако контракт на выполнение этих работ уже заключен.

— Я думаю, что в течение недели — максимум, двух, вся эта история закончится, — пообещал глава муниципалитета.

М.Мишин отметил, что насущной проблемой его муниципалитета остается борьба с амброзией, распространению которой именно теперь необходимо всячески воспрепятствовать.

— Сегодня мы действуем по предоставляемым нам предписаниям и по жалобам граждан, — сказал он.