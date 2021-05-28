Болгар ждут в Крыму на фестиваль роз

Делегация из 40 представителей властей, бизнеса, культурного и научного сообществ Болгарии в июне прибудет в Крым на международный форум болгарской культуры «Розафест-2021».

Об этом сообщила ТАСС председатель «Центра болгарской культуры им.Ивана Вазова» Алла Аман.

«В делегации будут представители научного сообщества, бизнеса, муниципальных образований и артисты. Порядка 40 человек. В российском Крыму такая многочисленная делегация болгар будет впервые», — сказала А.Аман.

Она уточнила, что форум «Розафест-2021» пройдет с 11 по 14 июня на розовом поле НИИ сельского хозяйства Крыма в Белогорском районе. В его рамках будет организован первый конкурс красоты «Царица роз», показы дизайнеров из 16 регионов России. Организаторы ожидают до пяти тысяч гостей. В рамках деловой программы форума пройдут круглые столы и подписание соглашений о сотрудничестве в эфиромасличной отрасли.

«Пройдет научная конференция, где мы <…> расскажем о своих технологиях, сортах. Потому что Крым сегодня занимает очень важное место в России. Из почти 90 зарегистрированных сортов эфиромасличных культур, которые в реестре российском есть, сегодня наш институт имеет 48 сортов и Никитский ботанический сад — 29. Крым сегодня <…> имеет более чем две трети сортового состава общероссийского», — отметил директор «Научно-исследовательского института сельского хозяйства» Владимир Паштецкий.

По его словам, Крыму необходимо перенять опыт возделывания эфиромасличных культур у гостей из Болгарии, где сейчас собирают до 100 кг эфирного масла с гектара посевных площадей. В Крыму пока получают 50-60 кг с гектара, уточнил Паштецкий.

Председатель комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на пресс-конференции 28 мая также сообщил журналистам о готовящемся визите в Крым делегации из Болгарии, в состав которой будут включены представители власти. Также депутат упомянул, что полуостров посетит делегация из Греции, однако сроки и цели визита не обозначил.