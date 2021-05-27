Запустила в соперницу банку с соленьями

На остановке общественного транспорта 22-летняя жительница Севастополя увидела 18-летнюю знакомую своего супруга. Между девушками ними произошла ссора. Словесной перепалкой дело не кончилось. Старшая участница конфликта достала из пакета стеклянную банку с соленьями и бросила в голову соперницы. Пострадавшей пришлось обратиться в медицинское учреждение за помощью.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району и задержал подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.