Траву на обочинах косят, но не везде

Работники ГБУ «Севавтодор» приступили к покосу травы вдоль региональных дорог. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в пресс-службе этого учреждения.

Траву скосят на обочинах дорог вдоль трассы Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Севастополь – Ялта, на подъездах к Бельбеку, вдоль Фиолентовского и Казачинского шоссе, в других частях территории города. Работы ведутся ежедневно.

Иначе обстоят дела с покосом травы вдоль дорог муниципального значения, там трава не только не скошена, но активно заколосится и буйно зацветет.

В иных местах такое разнотравье сравнимо с настоящим аптекарским огородом, даром, что к здоровой полезности такая растительность не имеет никакого отношения, а, напротив, становится сосредоточением всяческого мусора, дорожной грязи и пыли.

Как оказалось, покосом этих обочин должны заниматься муниципалитеты, что подтвердили в департаменте городского хозяйства.

Изначальный срок покоса был установлен муниципалам до майских праздников. Однако это поручение главы города было выполнено лишь частично, да и трава с тех пор подросла до неприличных размеров.

Другое дело, что навести справки, например, в Ленинском муниципалитете «Севастопольской газете» так и не удалось, поскольку отдела благоустройства в полном составе на месте не оказалось. Надеемся, что они ушли на покос.