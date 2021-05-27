Севтеплоэнерго проведет ревизию батарей в подъездах

— Ко мне продолжают поступать обращения граждан. Они искренне не понимают, почему, если в их подъездах нет батарей, они должны платить. Жилищный надзор, куда собственники жилья обращались, ответил, что взимание платы происходит по закону, но люди по-прежнему считают эти платежи напрасными, — констатировал А.Пархоменко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, к кому обращался депутат, с существованием проблемы согласился, но попытался объяснить взимание платы тем, что мол батареи в подъездах когда-то были…

Он пообещал, что Севтеплоэнерго проведет соответствующую ревизию.

«Мы должны четко по каждому дому дать объяснение. И если система утрачена, не нужна и нет желания ей пользоваться, тогда надо все оформить надлежащим образом, исключить дом из системы централизованного отопления и плату не взимать. Такая работа будет обязательно проведена», — пообещал глава города.

Федеральное законодательство предписывает обязательное взимание платы за тепло общедомового имущества, если дом включен в систему централизованного отопления.