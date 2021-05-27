Рекламные плоскости все еще не легализовали

Торги по размещению рекламных конструкций начнут проводить в следующем году, заявил губернатор Михаил Развожаев 25 мая на отчете в Законодательном собрании Севастополя.

По его словам, вся нормативная база для рекламных конструкций уже подготовлена и передана в департамент архитектуры. Проект коснется всех легальных точек и тех, которые смогут легализоваться, исходя из схемы размещения рекламных конструкций.

— Всю эту систему мы приведем в порядок уже в этом году, чтобы в следующем доход бюджета от легальной рекламы был обеспечен, — заверил депутатов М.Развожаев.

Вопрос, собирается ли правительство согласно федеральному законодательству проводить торги по размещению городских рекламных конструкций или ситуация останется до выборов замороженной, задал главе правительства депутат Роман Кияшко.