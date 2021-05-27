Разбираются со срывом показа «Ополченочки»

Департамент культуры Севастополя совместно с компетентными органами проводят проверку срыва показа фильма из Луганска на международном фестивале «Золотой Витязь».

В кинотеатре «Москва» 24 мая был запланирован показ фильма «Ополченочка», снятого по мотивам событий в ЛНР. Однако вместо этой ленты началась трансляция фильма о солдатах Вооруженных сил Украины, воюющих на Донбассе.Трансляцию оперативно отключили.

По данному факту департамент культуры Севастополя совместно с компетентными органами проводит проверку, говорится в сообщении департамента.