Отреставрированные фрагменты панорамы Рубо возвращаются в Панораму

Два подлинных фрагмента панорамы Франца Рубо «Атака» и «Левее Юферова» (1904 г.), переданные в Музей-панораму «Бородинская битва» в 1965 году, возвращаются в Музей героической обороны Севастополя.

Оба фрагмента являются частью грандиозного полотна «Оборона Севастополя», длина которого составляет 115 метров, а высота — 14 метров. В июне 1942 года во время обороны Севастополя в здание, где находилась панорама, попал снаряд. Полотно пострадало, но большую его часть удалось спасти благодаря морякам, вынесшим уцелевшие фрагменты из разрушенного здания. Восстановить полотно полностью не удалось, и панорама была написана заново.

В канун дня открытия панорамы Ф.Рубо, посвященной первой обороне Севастополя (27 мая), «Севастопольская газета» встретилась с главным хранителем фондов Музея героической обороны и освобождения Севастополя Тамарой Хвальковой и узнала историю возвращения домой двух подлинных фрагментов.

Сохранилось меньше половины спасенного

— Из 86 фрагментов полотна, вывезенных в период войны, в дальнейшем не все оказались пригодны к хранению. Таких, на которых можно было рассмотреть живопись, осталось 49. После открытия Панорамы в 1955 году все они были возвращены в Севастополь. С тех пор накатанными на валы они хранятся в Панораме, — рассказывает Т.Хвалькова.

Трагичная судьба полотен Рубо

Обеим панорамам, написанным Ф.Рубо, история приготовила трагическую судьбу. Севастопольская — пострадала во время Великой Отечественной войны, Бородинская панорама была открыта в 1962 году, а в 1967 году — горела.

По словам Т.Хвальковой, бородинцам повезло немного больше, Бородинскую панораму восстановили. «Но к показу, видимо, там особенно ничего не было, — предполагает главный хранитель Панорамы обороны Севастополя. — Поэтому из 49 фрагментов, хранящихся в нашей панораме, были выбраны два. По какому принципу они отбирались, сейчас уже мы не сможем определить. Но по живописи, по сюжету эти фрагменты действительно хороши».

Так по межмузейному обмену два фрагмента, принадлежащие Панораме обороны Севастополя, в 1965 году были переданы в Москву в Музей-панораму «Бородинская битва».

Вернуть как невостребованные

Как выяснилось, в Москве фрагменты севастопольской панорамы не пригодились. Холсты долгое время лежали в фондах. Фрагмент панорамы «Атака» имеет размер 1,25x3,36 м, а живописное полотно «Левее Юферова», 2,45x6,3 м.

Сейчас сложно сказать, по какой причине в 2018 году Бородинская панорама решила эти фрагменты вернуть. Исходя из документов, находящихся в Панораме обороне Севастополя, первичным в этой истории является заседание фонда закупочной комиссии Бородинской панорамы. Там есть решение о передаче фрагментов с ссылкой: «Невостребованно».

В апреле 2018 года в Министерство культуры РФ и департамент культуры Москвы обратился Музей обороны с желанием забрать подлинные фрагменты полотна. Уже в мае 2018 года замминистр культуры Владимир Аристархов ответил, что Министерство культуры «не возражает».

В Севастополе начали готовить документы: направили письмо в адрес Бородинской панорамы с просьбой дать заключение по состоянию фрагментов. Стало ясно, что полотна нуждаются в реставрации, а у севастопольцев для этого нет ни сил, ни возможностей, тогда и началось сотрудничество с Государственным научно-исследовательским институтом реставрации (ГосНИИР).

Колоссальная работа по реставрации

Институт реставрации согласился обследовать произведения. Была проведена работа, и по состоянию фрагментов сделано заключение. В июле 2018 года начался процесс реставрации.

— Хочется сказать, что все работы проводились оперативно. Уже к осени холсты были в реставрации, которая продлилась более года, — дополняет Т.Хвалькова.

Была проведена колоссальная работа. Большой фрагмент «Левее Юферова» пришлось раздублировать, там были обнаружены сильные деформации. Когда вывезенные фрагменты севастопольской панорамы в 1946 году реставрировали, то край полотна был разрезан и сшит суровой ниткой, полотно получилось стянутое, а часть живописи утрачена. Метод реставрации искали путем проб и ошибок. Реставрационными работами занималась большая группа сотрудников, в частности, художники-реставраторы отдела научной реставрации станковой масляной живописи ГосНИИР Екатерина Алешкина, Юрий Козак, физико-химические исследования провела старший научный сотрудник лаборатории Ирина Кадикова.

В 2019 году работы были завершены, холсты натянуты на подрамники. В мае 2020 года намечалась передача произведений, но произошли события, связанные с пандемией, и весь процесс остановился.

Недостаточно выставочных площадей

— Из тех фрагментов, которые у нас отреставрированы, все крупногабаритные. К сожалению, у музея сейчас нет выставочных площадей, чтобы показать зрителям самые интересные сюжетные фрагменты. Надеемся, что выставочный зал с дополненной интерактивной реальностью для экспонирования спасенных фрагментов в музее все-таки появится, — подчеркнула Т.Хвалькова.