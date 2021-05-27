Отчитались по бюджету за первый квартал 2021 года

В доходную часть бюджета Севастополя поступило 9,6 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей — собственные доходы бюджета и 5,4 млрд — безвозмездные поступления.

Отчет по расходованию бюджета за первый квартал 2021 года на заседании городского правительства 27 мая представил директор департамента финансов Владимир Штоп.

По его словам, основными источниками собственных доходов Севастополя в первом квартале являлись налог на доходы физических лиц, чей удельный вес в структуре составил 43% (1,8 млрд рублей). Вторым стал налог на прибыль — почти 16%. На налоги на совокупный доход и акцизы по подакцизным товарам приходится по 8% поступлений в казну города.

По собственным доходам план первого квартала выполнен на 120%.

Наибольший рост поступлений обеспечен по налогу на прибыль (на 38,5%), что связано с ростом налоговой базы.

Исполнение расходной части составило 10,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 года, кассовые расходы первого квартала 2021-го увеличились на 3,7 млрд рублей, или на 50%.

В первоочередном порядке обеспечивалось финансирование расходов по заработной плате и коммунальным услугам, энергоносителям, пособиям и компенсациям, льготам, субсидиям, страховым взносам и обязательному медицинскому страхованию.

Все первоочередные расходы бюджета по состоянию на 1 апреля 2021 года профинансированы из бюджета города в полном объеме.

На организацию национальных проектов направлено 675 млн рублей, на профилактику устранения последствий распространения коронавирусной инфекции — более 120 млн рублей, на реализацию мероприятий ФЦП — 2,4 млрд рублей, на реализацию мероприятий за счет средств бюджета Москвы — 830 млн рублей.

На отчетную дату долговые обязательства у города отсутствуют. В течение квартала средства из резервного фонда правительства Севастополя не выделялись.

Проект отчета направили на рассмотрение в Законодательное собрание и в Контрольно-счетную палату.

Напомним параметры бюджета Севастополя на 2021 год: по доходам — 52,5 млрд рублей, по расходам — 54,6 млрд рублей, дефицит бюджета — 2,1 млрд рублей.