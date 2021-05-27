Купальный сезон официально начнется 7 июня

Начать купальный сезон решили 7 июня, а завершить 15 сентября 2021 года. Соответствующее постановление принято 27 мая на заседании правительства Севастополя.

К этому моменту, по заверению директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, все необходимые документы будут получены, в том числе по готовности пляжных территорий.

На том же заседании 27 мая был утвержден перечень из 30 пляжных территорий, из которых, по информации Е.Горлова, семь обслуживаются муниципальными округами, 15 — государственными учреждениями.

— Мы расширили перечень пляжей у «Парков и скверов», ими будут обслуживаться примерно семь пляжных территорий, еще шесть пляжных территорий будут обеспечиваться третьими лицами на праве хоздеятельности и хозяйственного ведения, — сообщил Е.Горлов.

Напомним, что в прошлом году купальный сезон на 34 пляжных территориях был официально открыт 15 июня.