Городу нужен спецприемник с видом на море, как в Испании или в Италии

Обращения 15 товариществ собственников недвижимости (ТСН), расположенных на мысе Фиолент, с просьбой более пристально рассмотреть вопрос строительства изолятора временного содержания, озвучил на пленарном заседании заксобрания депутат Роман Кияшко. Он сообщил, что в ТСН там проживают более пяти тысяч семей, в каждой по три-четыре человека. На указанной территории отсутствуют школы, детские сады, магазины, зато собираются строить специализированный объект.

Накануне стало известно, что УМВД России по Севастополю планирует на месте бывшей воинской части построить изолятор временного содержания (ИВС) на 120 человек, специальный приемник на 30 человек, административное здание для размещения роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, контрольно-пропускной пункт, гараж на 17 автомобилей, помещения для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой.

— Этот участок принадлежит нашей полиции, он большой, достаточно удален от моря и от монастыря, и от большинства жилищных кооперативов, которые там есть. Он всегда использовался как закрытый военный объект, — ответил на обращение депутата М.Развожаев.

Он уточнил, что такой объект городу очень нужен. Это не тюрьма, не заведение, требующее огромной охранной зоны.

«Ничего там страшного не произойдет. У нас сейчас ИВС, по сути, в центре города, на улице Гоголя [ул.Пушкина]. И те, кого задерживают, в большинстве своем сейчас находятся в Симферополе. Родственники и следователи вынуждены туда ездить», — напомнил градоначальник.

Говоря о социальной инфраструктуре на Фиоленте, М.Развожаев согласился, что она должна развиваться. Но люди, которые требуют там садики и школы, сначала должны разобраться со своим статусом.

— Если честно, то в каждом из этих ТСН, зарегистрированных в Севастополе, всего 15-20 человек. Люди должны стать жителями города, платить налоги и выполнять требования законодательства, — подчеркнул М.Развожаев.

По его словам, если этот объект будет реализован, то потребуются дополнительные проводки магистральной инфраструктуры, которой на сегодняшний день там нет и которой также смогут пользоваться все проживающие на Фиоленте.

«Не построим объект — полиция не сможет качественно исполнять свои функции», — подчеркнул глава города.

Член Совета Федерации Сергей Колбин (бывший руководитель полка Росгвардии в Севастополе) строительство ИВС на Фиоленте поддерживает.

— В этом вопросе я поддерживал и буду поддерживать и губернатора, и начальника УМВД Севастополя. Севастополь является отдельным субъектом, такое заведение здесь должно быть. Там находятся люди до судебного решения, а как мы знаем, только суд определяет: преступник человек или нет. Туда приходят люди, проведывают своих родственников, они тоже не чужие, севастопольцы. И земля непосредственно в этом месте закреплена за МВД. Почему в Португалии, Испании, Италии люди, находящиеся в ИВС, могут находиться с видом на море, а в Севастополе нет? — пошутил С.Колбин.