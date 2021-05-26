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В Севастополе проведут Первый региональный фестиваль «Эхо БДФ»

Щербакова Евгения

Проведение фестиваля по итогам Большого международного детского фестиваля (БДФ) анонсировал народный артист России, главный режиссер Московского губернского театра Сергей Безруков.

Артист приехал в Севастополь для участия в XXX кинофоруме «Золотой витязь», а заодно провел пресс-конференцию, где рассказал о своем фестивале, намеченном на август.

По его словам, в рамках данного театрального форума также пройдет лаборатория по созданию эскизов спектаклей в жанре науч-поп, которую проведет Руслан Кудашов.

Участникам обещаны различные семинары по современному театральному менеджменту, а также презентации проектов для Крыма и Севастополя «БДФ.Питчинг. Генератор идей для детского театра».

С.Безруков начал с того, что регионы порой завидуют, когда всё лучшее показывают детям в Москве. Разумеется, эту ситуацию можно исправить онлайн показами, но лучше смотреть спектакли живьем. Поэтому возникла идея ежегодно выбирать российский регион, куда привозить спектакли-победители Большого детского фестиваля. Первым оказался Севастополь.

С.Безруков сразу предупредил, что победителей на данном фестивале определяет исключительно детское жюри, куда входят музыканты, спортсмены и те, кто с самого детства увлекся театром. По его аловам, «Эхо БДФ» в Севастополе откроется его собственным исполнением в сопровождении военного оркестра ЧФ спектакля «Маленький принц» по сказке Экзюпери.

Актер рассказал о целом ряде замечательных спектаклей, привезенных из различных российских регионов, которые на фестивале смогут увидеть севастопольцы. Показы пройдут на сценах драмтеатра им.Лавренева, СевТЮЗа, а в кинотеатре на Матросском бульваре состоятся кинопоказы.

Завершится фестиваль на сцене ДКР 10 августа.

— Воспитывая детское поколение, приобщая его к театру, я таким образом воспитываю взрослое поколение, которое придет во взрослый театр, — обозначил свою позицию С.Безруков.