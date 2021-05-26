В Севастополе проведут Первый региональный фестиваль «Эхо БДФ»

Артист приехал в Севастополь для участия в XXX кинофоруме «Золотой витязь», а заодно провел пресс-конференцию, где рассказал о своем фестивале, намеченном на август.

По его словам, в рамках данного театрального форума также пройдет лаборатория по созданию эскизов спектаклей в жанре науч-поп, которую проведет Руслан Кудашов.

Участникам обещаны различные семинары по современному театральному менеджменту, а также презентации проектов для Крыма и Севастополя «БДФ.Питчинг. Генератор идей для детского театра».

С.Безруков начал с того, что регионы порой завидуют, когда всё лучшее показывают детям в Москве. Разумеется, эту ситуацию можно исправить онлайн показами, но лучше смотреть спектакли живьем. Поэтому возникла идея ежегодно выбирать российский регион, куда привозить спектакли-победители Большого детского фестиваля. Первым оказался Севастополь.

С.Безруков сразу предупредил, что победителей на данном фестивале определяет исключительно детское жюри, куда входят музыканты, спортсмены и те, кто с самого детства увлекся театром. По его аловам, «Эхо БДФ» в Севастополе откроется его собственным исполнением в сопровождении военного оркестра ЧФ спектакля «Маленький принц» по сказке Экзюпери.

Актер рассказал о целом ряде замечательных спектаклей, привезенных из различных российских регионов, которые на фестивале смогут увидеть севастопольцы. Показы пройдут на сценах драмтеатра им.Лавренева, СевТЮЗа, а в кинотеатре на Матросском бульваре состоятся кинопоказы.

Завершится фестиваль на сцене ДКР 10 августа.

— Воспитывая детское поколение, приобщая его к театру, я таким образом воспитываю взрослое поколение, которое придет во взрослый театр, — обозначил свою позицию С.Безруков.