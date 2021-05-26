Следующую часть улицы Шевченко перекрыли

Из-за ремонтных работ с 26 мая действует запрет на проезд по ул.Шевченко от дома №20 до перекрестка с ул.Косарева и со Столетовского проспекта на ул.Шевченко.

Дорожные рабочие должны тут закончить работы до 1 июня. Потом они перейдут к ремонту следующего отрезка ул.Шевченко: с 1 июня до 30 сентября будет закрыт проезд от ул.Косарева до Фиолентовского шоссе.

Капитальный ремонт ул.Шевченко ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Срок окончания работ по контракту — декабрь 2021 года. Для обеспечения безопасности дорожного движения на улице обустроят 12 пешеходных переходов, в том числе два регулируемых. Светофоры появятся в районе остановок общественного транспорта «ТЦ Европа» и у Metro.