Покажут реконструкцию первого штурма Первой обороны Севастополя

Историческую реконструкцию первого штурма Севастополя союзническими англо-французскими войсками в период Крымской войны, состоявшегося 6 (18) июня 1855 года, впервые покажут в Парке живой истории «Федюхины высоты».

«6 июня в 11.00 в Парке живой истории «Федюхины высоты» состоится V Военно-исторический фестиваль «Первый штурм», посвященный событиям обороны Севастополя 1854-1855 гг.», — сообщается на официальном сайте парка.

Организаторы обещают, что зрители станут свидетелями реконструкции ключевого сражения за Севастополь и увидят масштабное пиротехническое шоу при участии военно-исторических клубов со всей России. После «боя» гостей ждут экскурсии по площадке «Первая оборона Севастополя», интерактивные программы и полевая кухня, сообщается в анонсе.

Стоимость билетов — 900 рублей для взрослых и 500 рублей для детей в возрасте от 5 до 14 лет.