На развитие внутреннего туризма выделяют более миллиарда рублей

Более миллиарда рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития трех территорий с высоким туристическим потенциалом. Это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России.

Распоряжение об этом подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина. Работа ведется в рамках нового национального проекта по туризму.

Согласно документу, Рос­туризму перенаправят деньги на разработку не позднее 1 декабря 2022 года трех федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования.

Схемы планирования будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. В них также будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения, идеи, связанные с территориальным брендингом.

Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала.