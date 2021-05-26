Крематорий будет частным

Строительство и управление крематорием в Севастополе доверят частному бизнесу. Об этом на заседании заксобрания сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Камзолова.

Депутат отметил, что сейчас большое кладбище Севастополя в районе поселка Кальфа площадью 63 га полностью заполнено, а дополнительный земельный участок в 6 га — уже наполовину. По самому оптимистичному прогнозу без учета роста населения его хватит на два-три года. В городе назревает необходимость строительства в Севастополе кремационного комплекса, который позволит уменьшить площади захоронений, а также откроет возможность на альтернативу при реализации права на погребение.

— Не буду скрывать, большое количество инвесторов обращается ко мне как раз с этой тематикой. Чтобы ее реализовать, необходимо решить вопрос соответствующего земельного участка. И точно реализовывать будем не за государственный счет, — отметил М.Развожаев.

Он процитировал немецкого писателя Ремарка, что «похоронный бизнес — вечный бизнес», а посему к реализации проекта логично привлекать частные инвестиции.

— Как только мы подготовим такое инвестиционное предложение, будем рассматривать его открыто на нашей комиссии по инвестиционным проектам, и на основе конкуренции такой проект может быть реализован. Скорее всего, его надо делать, другого выхода нет, — сказал градоначальник.