Ищут старые боеприпасы в морской акватории в районе Фиолента

В бухте Гильзовая ведут совместные работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах в Черном море Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас) и Специализированный отряд ГУ МЧС России по Севастополю.

Операцию начали 21 мая. Будет обследовано 20 гектаров морского дна в бухте Гильзовая, чтобы найти и обезвредить взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Совместные работы продлятся до 10 июня, а далее — вплоть до 31 октября — они будут проводиться силами севастопольских специалистов.

На 26 мая уже обследовано 880 квадратных метров дна бухты, обнаружено и идентифицировано 69 боеприпасов. Сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

От Центроспаса в работах участвуют 12 человек, от ГУ МЧС России по Севастополю — 10.

Справка

Бухта Гильзовая находится в 3,5 километрах юго-восточнее 35-й береговой батареи (Голубая бухта). Название ей дали за большое количество снарядов и гильз, вымываемых на сушу зимними штормами.

В акватории бухты с 2014 года севастопольскими сотрудниками МЧС России выявлено более сотни боеприпасов. Расчистка акватории и береговой зоны продолжается.