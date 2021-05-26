Главгосэкспертиза одобрила капремонт главного пути железнодорожной станции в Севастополе

Речь идет об участке протяженностью 0,907 км.

В ходе реализации проекта заменят верхнее строение I главного пути станции на новое бесстыковое, вырежут старый и досыпят новый щебеночный балласт, отрегулируют контактную сеть, выправят путь в плане и профиле, вынесут и защитят кабель в зоне работ, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Это позволит значительно повысить надежность и прочность железнодорожного пути, продлить срок службы его верхнего строения и сохранять подвижной состав. Скорость движения на участке после капремонта составит 40 км в час как для пассажирских, так и для грузовых поездов.

Подрядчиком будет ФГУП «Крымская железная дорога», генпроектировщик — ООО «ТрансПроект».

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта пути на перегоне Инкерман-1 – Севастополь.

Напомним, что открытая в 1875 году железнодорожная станция Севастополь — тупиковая станция Крымской железной дороги и главный железнодорожный вокзал города.