Для строительства канатной дороги от Симферополя до Ялты требуется инвестор

Наличие инвестора и поддержка властей — таковы два условия, при которых канатная дорога от Симферополя до Ялты может быть построена.

Речь идет о строительстве 53-километровой дороги, на создание которой, по предварительным прогнозам, уйдет четыре года.

Проект был представлен на очередном заседании Комитета по строительству, транспорту Госсовета Крыма. Перспективы реализации обрисовал председатель комитета парламента Леонид Бабашов, который считает, что, несмотря на внешнюю фантастичность проекта, его реализация вполне реалистична и могла бы добавить Крыму туристической привлекательности.

— По словам представителей завода-производителя, канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК, — рассказал Л.Бабашов.

По его информации, между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до трех километров, в то время как у обычной канатки этот максимум — 1 км.

Он также сообщил, что речь может идти о перемещении вагончиков вместимостью до 35 пассажиров. Кабинки могут крепиться к двум паралельно натянутым статичным канатам и передвигаться по ним сразу на четырех тележках.

Безопасность движения предполагается обеспечивать использованием инновационных самодвижущихся механизмов.