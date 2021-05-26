День брига «Меркурий» — официальная дата

Дополнен список памятных дат города Севастополя. Теперь 26 мая — это День подвига брига «Меркурий».

Заксобрание вынесло соответствующее изменение в закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя» накануне — 25 мая. Предложение увековечить подвиг брига «Меркурий» было внесено губернатором Михаилом Развожаевым и депутатом Вячеславом Гореловым.

Депутаты городского парламента поддержали предложение единогласно.

Экипаж брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского проявил небывалое мужество и храбрость в неравном бою с двумя линейными кораблями турецкого флота и 26 (14) мая 1829 года одержал над ними победу.