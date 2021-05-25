В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка»
Скандальный инцидент, связанный со срывом демонстрации фильма из ЛНР «Ополченочка», организаторы кинофорума «Золотой витязь» объяснили досадной оплошностью технического персонала.
Такого не ожидали ни зрители, ни создатели фильма «Ополченочка», заявленного к внеконкурсному показу на юбилейном, 30-м кинофоруме «Золотой витязь». Заметим, продюсер фильма Роман Разум специально и полностью за свой счет приехал из Луганска на кинофорум в Севастополь, чтобы показать фильм жителям города и гостям фестиваля, выступающего «за нравственные идеалы, за возвышение души человека».
Именно для просмотра киноленты 24 мая в кинотеатре «Москва» собрались более сотни зрителей. Однако фильма в этот день им посмотреть так и не удалось...
Вместо запланированной первой полнометражной картины, снятой в Луганской Народной Республике перед глазами кинозрителей вдруг замелькали кадры противоположного содержания. Как позже выяснилось, в кинозале запустили киноленту украинского производства «Позывной «Бандерас», посвященную бойцам АТО и, понятное дело, прославляющую совсем иных героев.
Возмущенный ропот, которым зал отреагировал на провокационное включение, заставил оператора прекратить показ и заменить киноленту на «Ополченочку».
Но и тут творческому продукту из ЛНР откровенно не повезло. Кинопроектор оказался неисправным. Кинофильм шел с таким отвратительным качеством, что Р.Разум сам вынужден был прекратить показ и извиниться перед зрителями. Ему только что и осталось, что анонсировать еще один киносеанс, намеченный на утро следующего дня, но теперь... в кинотеатре «Моряк» на Северной стороне Севастополя.
Словом, получилось, мягко говоря, неловко, а, если точнее, возмутительно и откровенно недопустимо.
«Из всех показов, что у нас были, около трехсот, это первый показ, который не состоялся. Я не думал, что это произойдет в городе-герое Севастополе», — прокомментировал срыв показа своего фильма Р.Разум.
С вопросом, как же такое получилось, «Севастопольская газета» обратилась к директору госпредприятия «Севастополькино» Дмитрию Гарнеге. По его словам, устроители кинофорума прислали им первую версию фильма, потом, спустя некоторое время, дослали вторую, предупредив, что она — более правильная. Но демонстрацию все же начали с первой.
— Механик, может быть, ошибся с версией. Мы заранее не просматривали, поскольку невозможно за три дня посмотреть весь присланный материал, — пояснил Д.Гарнега.
Он подтвердил техническую поломку проектора, что, по его словам, и стало основной причиной отмены киносеанса.
По поводу того, как на экран попала украинская кинолента противоположного содержания, директор Севастополькино ничего сказать не смог, но сообщил, что инцидент расследуется.
— Мы же не сами придумали, а использовали ссылки, которые нам прислал «Золотой витязь». Я им сказал, что если это диверсия, то диверсия с вашей стороны! — заявил Д.Гарнега.
Президент кинофорума «Золотой витязь» Николай Бурляев попытался скандал с «Ополченочкой» свалить на самих луганчан и на неопытность ассистентов кинофорума.
— Авторы фильма «Ополченочка» до последнего дня и часа не присылали свою ссылку фильма. Мои помощники, которые занимаются подбором программы и закачкой фильмов из интернета, скачали его. Оказалось, что это не тот фильм. Потом там лампа сгорела в ходе просмотра, так иногда бывает, и я не могу винить в этом Севастополькино, — заявил Н.Бурляев и пообещал, что попросит прощения за ошибку у кинематографистов из ЛНР и зрителей.
Справка
Эпическая военная драма «Ополченочка» о о женском танковом экипаже луганской Народной милиции — первый художественный фильм, снятый на территории ЛНР по мотивам событий вооруженного конфликта на востоке Украины. В прокат в республиках Донбасса фильм вышел в мае 2019 года, в июле того же года фильм получил прокатное удостоверение в России.
Некоммерческий прокат фильма проходит под эгидой Россотрудничества.