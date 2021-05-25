В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка»

Такого не ожидали ни зрители, ни создатели фильма «Ополченочка», заявленного к внеконкурсному показу на юбилейном, 30-м кинофоруме «Золотой витязь». Заметим, продюсер фильма Роман Разум специально и полностью за свой счет приехал из Луганска на кинофорум в Севастополь, чтобы показать фильм жителям города и гостям фестиваля, выступающего «за нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Именно для просмотра киноленты 24 мая в кинотеатре «Москва» собрались более сотни зрителей. Однако фильма в этот день им посмотреть так и не удалось...

Вместо запланированной первой полнометражной картины, снятой в Луганской Народной Республике перед глазами кинозрителей вдруг замелькали кадры противоположного содержания. Как позже выяснилось, в кинозале запустили киноленту украинского производства «Позывной «Бандерас», посвященную бойцам АТО и, понятное дело, прославляющую совсем иных героев.

Возмущенный ропот, которым зал отреагировал на провокационное включение, заставил оператора прекратить показ и заменить киноленту на «Ополченочку».

Но и тут творческому продукту из ЛНР откровенно не повезло. Кинопроектор оказался неисправным. Кинофильм шел с таким отвратительным качеством, что Р.Разум сам вынужден был прекратить показ и извиниться перед зрителями. Ему только что и осталось, что анонсировать еще один киносеанс, намеченный на утро следующего дня, но теперь... в кинотеатре «Моряк» на Северной стороне Севастополя.

Словом, получилось, мягко говоря, неловко, а, если точнее, возмутительно и откровенно недопустимо.

«Из всех показов, что у нас были, около трехсот, это первый показ, который не состоялся. Я не думал, что это произойдет в городе-герое Севастополе», — прокомментировал срыв показа своего фильма Р.Разум.

С вопросом, как же такое получилось, «Севастопольская газета» обратилась к директору госпредприятия «Севастополькино» Дмитрию Гарнеге. По его словам, устроители кинофорума прислали им первую версию фильма, потом, спустя некоторое время, дослали вторую, предупредив, что она — более правильная. Но демонстрацию все же начали с первой.

— Механик, может быть, ошибся с версией. Мы заранее не просматривали, поскольку невозможно за три дня посмотреть весь присланный материал, — пояснил Д.Гарнега.

Он подтвердил техническую поломку проектора, что, по его словам, и стало основной причиной отмены киносеанса.

По поводу того, как на экран попала украинская кинолента противоположного содержания, директор Севастополькино ничего сказать не смог, но сообщил, что инцидент расследуется.

— Мы же не сами придумали, а использовали ссылки, которые нам прислал «Золотой витязь». Я им сказал, что если это диверсия, то диверсия с вашей стороны! — заявил Д.Гарнега.

Президент кинофорума «Золотой витязь» Николай Бурляев попытался скандал с «Ополченочкой» свалить на самих луганчан и на неопытность ассистентов кинофорума.

— Авторы фильма «Ополченочка» до последнего дня и часа не присылали свою ссылку фильма. Мои помощники, которые занимаются подбором программы и закачкой фильмов из интернета, скачали его. Оказалось, что это не тот фильм. Потом там лампа сгорела в ходе просмотра, так иногда бывает, и я не могу винить в этом Севастополькино, — заявил Н.Бурляев и пообещал, что попросит прощения за ошибку у кинематографистов из ЛНР и зрителей.

Справка

Эпическая военная драма «Ополченочка» о о женском танковом экипаже луганской Народной милиции — первый художественный фильм, снятый на территории ЛНР по мотивам событий вооруженного конфликта на востоке Украины. В прокат в республиках Донбасса фильм вышел в мае 2019 года, в июле того же года фильм получил прокатное удостоверение в России.

Некоммерческий прокат фильма проходит под эгидой Россотрудничества.