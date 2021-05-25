В Севастополе отметят годовщину подвига брига «Меркурий»

Мероприятия, посвященные 192-й годовщине подвига экипажа брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, пройдут 26 мая на Матросском бульваре и Константиновской батарее.

Как сообщила пресс-служба Черноморского флота, представители ЧФ и городского отделения Русского географического общества в сопровождении роты почетного караула возложат венок к памятнику А.Казарскому на Матросском бульваре. Затем на Константиновской батарее состоится торжественная церемония подъема копии кормового флага легендарного брига «Меркурий».

Георгиевский Андреевский флаг будет поднят после полуденного выстрела под орудийный салют из реплик исторических орудий, который произведут участники клуба реконструкторов Черноморского высшего военно-морского училища им.Нахимова, одетые в историческую форму моряков 32-го флотского экипажа ЧФ.

Справка

14 (26) мая 1829 года бриг «Меркурий», имевший на вооружении 20 пушек вступил в бой с турецкими линейными кораблями: 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем», которые преследовали русский корабль, пытаясь принудить экипаж к сдаче в плен.

Благодаря самоотверженности и решимости русских моряков, умелому маневрированию и меткости канониров, столкновение русского брига с турецкими линейными кораблями закончилось тем, что турки были вынуждены выйти из боя, а израненный бриг сумел вернуться в базу.

На «Меркурии» погибло четыре члена экипажа, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, бриг получил 22 пробоины в корпусе, 133 в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 в такелаже.

За победу в неравном бою корабль был награждён кормовым Георгиевским флагом.